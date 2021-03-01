‏الارياني: التصريحات الايرانية تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية لمعركة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان المواقف الصادرة عن المسئولين والاعلام الايراني تكشف بوضوح الابعاد الحقيقة للمعركة الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب، والتطورات الحاصلة في المنطقة".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان اعتراف صحيفة (كيهان) المقربة من مرشد الثورة الايرانية على خامنئي بوقوف طهران خلف تصعيد مليشيا الحوثي في مدينة مأرب والهجمات الارهابية على السعودية، والاعتداء على سفينة في بحر عُمان، ردا على غارات أمريكية على مواقع المليشيات الايرانية في سوريا، دليل إضافي على الأيادي الايرانية في كل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة".

واوضح الارياني، ان هذه الاعترافات تؤكد من جديد ان مليشيا الحوثي الارهابية مجرد أداة ايرانية قذرة لقتل اليمنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد حركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياسات نشر الفوضى والارهاب في المنطقة.

‏وطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالنهوض بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية، وتطبيق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الايرانية في اليمن، والتصدي لسياساتها التخريبية في المنطقة، ومكافحة الانشطة الارهابية، وحماية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.