تدشين حملة مكافحة حشرة دوباس النخيل بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، حملة مكافحة حشرة دوباس النخيل بمديرية تريم ، التي ينفذها ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية، بتمويل برنامج الأغذية العالمي WFP ضمن مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول.



وتعرف الوكيل التميمي ومعه مدير عام مديرية تريم خالد هويدي من المدير التنفيذي لائتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور بأن الحملة التي ستستمر على مدى 26 يوما بمشاركة 25 مهندسا وفنيا وعمال رش موزعين على 4 فرق تستهدف نحو 15 ألف نخلة بالمديرية.

وأثناء التدشين أشار وكيل المحافظة المساعد الى خطورة حشرة الدوباس وتأثيرها على محصول التمر..مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح الحملة.