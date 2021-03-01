تنظيم لقاء علمي تعريفي بالأجهزة الحديثة لهيئة الأدوية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لقاءاً علمياً تعريفياً بأجهزتها المختبرية المختلفة، بمشاركة عدد من الفنيين في مختبرات عدد من الوزارات والمرافق الحكومية والجامعات الخاصة.



ويهدف اللقاء إلى التعريف بطبيعة ونوعية الأجهزة المختبرية الحديثة التي اقتنتها الهيئة من الشركات العالمية المتنوعة، وذلك في إطار تعزيز البنى التحتية للهيئة التي ساهمت في تسريع أعمالها الفنية والتحليلية وزيادة القدرة الاستيعابية للتحليل.

ودعا المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، إلى الاستفادة من الأجهزة والمعدات المتوفرة المواكبة لمختبرات بعض الدول المتقدمة، والتي ساهمت إيجابا في مجمل أعمال الهيئة بجوانب الفحص والتحليل .. مشيرا إلى أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين الهيئة والمرافق التي لديها أجهزة ومعدات مماثلة.