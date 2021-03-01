وزير التربية يبحث مع برنامج الأغذية العالمي تدخلاته في قطاع التعليم خلال العام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، مع مدير برنامج الأغذية العالمي باليمن لوران بوكير ومدير مكتب البرنامج بعدن مونتينا شيموكا، التعاون المشترك بين الجانبين في دعم التعليم وتدخلات البرنامج في قطاع التعليم خلال العام 2021م وآلية عمل منحة التغذية المدرسية.



وتطرق الاجتماع، الى تدخلات البرنامج في قطاع التعليم، من خلال منحة التغذية المدرسية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال في ثمان محافظات.

واكد الوزير العكبري، على أهمية تواجد المنظمات المانحة بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة والمنظمات المانحة وفق آلية واضحة وشفافة..مشيراً إلى توجه الحكومة لتعزيز الشراكة والتعاون للعمل مع المنظمات المانحة وفق آلية واضحة وشفافة..مثمناً تدخلات برنامج الأغذية العالمية في قطاع التعليم.

وشدد وزير التربية، على ضرورة ان تكون الشراكة مستقبلاً بصورة أكبر والتوسع نحو المديريات والمحافظات الأخرى.

من جانبه، اوضح مدير برنامج الأغذية العالمي، أن البرنامج يقدم خدماته في التعليم من خلال توجيه تدخلاته في دعم الأطفال في المدارس باعتبارهم الشريحة الأكبر.

حضر اللقاء مدير وحدة التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم فضل قحطان