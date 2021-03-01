وكيل محافظة شبوة يفتتح سبعة مشاريع جديدة ويدشن الامتحانات الفصلية بالمعهد الصناعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

إفتتح وكيل محافظة شبوة، الدكتور، عبدالقوي لمروق اليوم الإثنين، سبعة مشاريع تنموية في مجال المياه نفذها الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا خلال العام الماضي بتكلفة مليون وخمسة وستين الف دولار، بتمويل مصادر متعددة .



وشملت قائمة المشاريع التي تم إفتتاحها، بناء خزان حجري مع شبكة مياه لعدد من مناطق مديرية عتق ، ومياه المأفود والقرى المجاورة بمديرية عرماء، وتأهيل مشروع مياه منطقة رضاء بمديرية الصعيد، وبناء خزان برجي مع شبكة المياه لقرية قضاء بمرخة السفلى، وبناء خزان وشبكة مياه لمنطقة الرحبة بالروضة، ومشروع لحصاد مياه الامطار شرج باوهال بمديرية الطلح، وبناء خزانين واعادة تأهيل بئرين لقرى الجدفرة والجنح بمرخة العليا .

وعقب الإفتتاح،أشاد الوكيل لمروق باهمية هذه المشاريع التي يحتاجها المواطن ومنهجية التخطيط والتنفيذ للمشاريع المعتمدة للمحافظة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا .

حضر الإفتتاح، مدير عام فرع الصندوق في المكلا الدكتور، عوض لقصم، ومدير عام مديرية الروضة عاتق حبتور .

إلى ذلك دشن وكيل محافظة شبوة امتحانات الفصل الاول من العام الدراسي الجاري بالمعهد الصناعي بالمحافظة والتي يتقدم لها سبعة وتسعين طالبا يدرسون في مجالي كهرباء السيارات وهندسة المساحة والطرق.

ونوه الوكيل لمروق بالإستعدادات التي أجريت لهذه الإمتحانات وآلية توزيع الطلاب على قاعة الإمتحانات وبنوعية التخصصات المهنية التي يدرسون فيها والتي يحتاجها السوق .

حضر التدشين، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ناصر حبتور، وعميد المعهد عبدالله الشريمي .