اجتماع برئاسة بن بريك والبكري يناقش تعزيز إيرادات وتوفير احتياجات قطاع الشباب والرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزيري المالية سالم بن بريك، والشباب والرياضة نايف البكري، عددا من القضايا المتصلة بتعزيز الإيرادات وتوفير الاحتياجات وتنفيذ المشاريع بقطاع الشباب والرياضة.



وركز الاجتماع، على الإشكاليات الخاصة بموازنة وزارة الشباب والرياضة، وإيرادات صندوق رعاية النشء والشباب، والتحديات التي تواجه الصندوق في المساهمة بدعم الأنشطة الرياضية الداخلية والخارجية وتمويل تنفيذ وتأهيل مشاريع الملاعب والمنشآت الرياضية المختلفة في محافظات الجمهورية، من أجل تخفيف العبء على وزارة المالية في ظل الظروف الصعبة الراهنة بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، نتيجة انقلاب وحرب الحوثيين المدعومين إيرانيا، لضمان إنعاش القطاع الرياضي في البلاد، كما أقر الاجتماع، تمويل إنارة ملعب الشهيد الحبيشي لكرة القدم في عدن بشكل عاجل، لاحتضان المنافسات الرياضية بما فيها بطولة الفقيد علي محسن مريسي لكرة القدم التي تقام في شهر رمضان المبارك من كل عام.

وجدد الوزير بن بريك، تأكيده حرص وزارة المالية على توفير الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بقطاع الشباب والرياضة وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة في الوقت الحالي .. منوها بأهمية القطاع الشبابي والرياضي بحماية وصون الشباب الذين يعتبرون عماد المستقبل وتنمية مهاراتهم وتسخيرها لبناء الوطن.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع في الوزارتين لإعادة ضبط الإيرادات المالية، والتعاون المشترك بشأن متابعة مستوى تنفيذ وإنجاز المشاريع الرياضية التي ستعود بالنفع والفائدة على شريحة الشباب في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

من جانبه استعرض الوزير البكري، جهود وزارة الشباب والرياضة في جوانب تنفيذ المشاريع وإعادة تأهيل المنشآت في القطاع الرياضي وإعادة الروح للأنشطة والبطولات الرياضية، وإعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولات الألعاب الرياضية المختلفة بالخارج ورفع اسم اليمن عاليا وتوحيد قلوب وأفئدة اليمنيين بشتى أرجاء الوطن.

كما أكد أهمية تعزيز إيرادات صندوق النشء ورعاية الشباب، وحرص الجميع على إدراك روح المسؤولية بخصوص توريد الموارد المالية بمختلف المجالات والقطاعات إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، للاستفادة منها في تنمية جميع القطاعات ومنها الشباب والرياضة .. مشيدا بالتعاون والتسهيلات من جانب وزارة المالية لوزارة الشباب والرياضة.

حضر الاجتماع وكيلا وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، وقطاع الإيرادات ناجي جابر، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدرة، والقائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المشاريع محسن ببيك، ومدير عام صندوق النشء ورعاية الشباب أدهم الحدي وعدد من المعنيين في الوزارتين.