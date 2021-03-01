اجتماع موسع بعدن يناقش خطة مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور علي عبدالله صالح، وضم مدراء عموم المستشفيات العامة في عدن، الخطة العاجلة للاستعداد والتأهب لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .



كما تطرق الاجتماع، إلى دور المستشفيات في تنفيذ الخطة والبدء بإجراء عمليات الفرز للحالات المحتملة وتعزيز علاقة المستشفيات مع فرق الترصد الوبائي والاستجابة في المديريات والمستشفيات.

وأقر الاجتماع، عددا من القرارات الهادفة إلى رفع الجاهزية والدخول في التنفيذ العملي للخطة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد مدير صحة عدن، على ضرورة تضافر الجهود لانجاح الخطة وتحقيق النتائج المرجوة..مشدداً على اهمية العمل بإجراءات السلامة المهنية للطواقم العاملة في المستشفيات ومراكز العزل وخلق شراكة مجتمعية فاعلة وتفعيل الجوانب التثقيفية والتوعوية بالمرض وكيفية الوقاية منه والإسهام في الحد من انتشاره.