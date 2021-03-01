محافظ عدن يناقش مع برنامج الأغذية العالمية تدخلاتها للعام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الإثنين، مع المدير القطري لـ«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، لوران بوكيرا جُملة من القضايا المتعلقة بنشاط وتدخلات البرنامج في العاصمة عدن للعام الجاري 2021.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة آلية توزيع المساعدات النقدية وإمكانية توزيعها عبر مكاتب البريد لما تمتلكه من امكانيات بشرية وفنية ووجودها في كافة مديريات العاصمة، وكذلك دعم البرنامج للافران الخيرية بمادة الدقيق كونها تقدم مادة الرغيف والروتي للفقراء مجانا .

وفي اللقاء، اشار محافظ عدن إلى أهمية التواصل والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية .. منوهاً بضرورة تشديد الرقابة على المواد الغذائية المقدمة للمواطنين من حيث النوعية والجودة وعدم السماح بتكرار الأخطاء السابقة».

بدوره لفت بوكيرا إلى أسفه الشديد للأخطاء التي حدثت فيما يتعلق بجودة بعض المواد التي تم توزيعها مؤخرا وأنه تم إيقاف عملية توزيعها فورا، وفتح تحقيق بشأنها .. مضيفاً أن البرنامج لديه مشاريع وتدخلات أخرى، سيستمر في تنفيذها في ظل العلاقة الجيدة بين السلطة المحلية والبرنامج .

حضر اللقاء مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، انتصار مرشد ومدير مكتب البرنامج بعدن، موتينتا شيموكا وعدد من المسؤولين .