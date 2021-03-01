بجاش يستعرض مع نائب السفير البريطاني الانتهاكات الحوثية وعدوانها على مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى اليمن سيموت سمارت، مستجدات الأحداث في اليمن في ضوء استمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب .



واستعرض وكيل وزارة الخارجية، الانتهاكات الحوثية وعدوانها على محافظة مأرب..مشيراً الى قيام المليشيا بقصف المناطق السكنية ومخيمات النازحين والاعيان المدنية وتجنيد الاطفال والمغرر بهم وارسالهم الى محارق الجبهات..موضحاً بان محافظة مأرب تضم أكثر من اثنين مليون نازح من مختلف المدن اليمنية..محذراً من كارثة انسانية ومعاناة جديدة اذا استمر العدوان الحوثي على مأرب.

وقال الوكيل بجاش" ان الاصوات التي ارتفعت لوقف تقدم القوات الحكومية في الحديدة صمتت اليوم عن العدوان الحوثي في مأرب"..داعياً الى الضغط على النظام الايراني ومليشيا حزب الله وقف دعمهم للعمليات الحوثية الاجرامية.

وجدد وكيل وزارة الخارجية، حرص الحكومة على احلال السلام وقدمت في سبيله الكثير من التنازلات في جولات المشاورات السابقة من اجل تحقيق السلام..مؤكداً استمرار الحكومة في السعي لتحقيق تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن ٢٢١٦ استجابة لآمال وتطلعات الشعب اليمني.

وتطرق بجاش، الى قضية خزان صافر..مشدداً على أهمية تضافر الجهود لحل هذه القضية وتجنيب اليمن والمنطقة تداعياتها البيئة والانسانية الكارثية والضغط على المليشيا للسماح للفريق الاممي بتقييم الخزان وتفريغه من النفط.

من جانبه أكد نائب السفير البريطاني، موقف بلاده الثابت والداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن وللجهود المبذولة لتحقيق السلام..معبراً عن ادانة بلاده للهجوم الحوثي على مدينة مأرب..مشيراً الى ان الحل في اليمن يجب ان يكون سياسيا.