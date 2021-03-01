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استشهاد واصابة 10 مدنيين بصاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية على مدينة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد مدني وأصيب تسعة آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، استهدف حي الروضة بمدينة مأرب.

 

وأوضح مصدر طبي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة..مؤكدا أن الصاروخ البالستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.

 

الجدير ذكره، ان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانياً تكثف من استهدافها لمدينة مأرب بالصواريخ البالستية وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين في الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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