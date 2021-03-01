رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة المناضل الدكتور عبدالله الخلاقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الدكتور عبدالله علي الخلاقي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، رئيس فرع المؤتمر بجامعة حضرموت بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة الوطن.



واشاد الدكتور بن دغر في برقية العزاء الذي بعثها الى نجل الفقيد علي عبدالله الخلاقي واخوانه وأسرة الفقيد بمناقب الفقيد وإسهاماته النضالية في خدمة وطنه وشعبه..مؤكداً انه بوفاة الخلاقي خسرت حضرموت واليمن أحد أبناءها الذين وهبوا حياتهم فداءً للوطن، أستاذًا وكاتبًا ومربيًا فاضلًا.

وعبر الدكتور بن دغر عن احر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل..سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.