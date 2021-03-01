وزير الصحة: اليمن ستحصل على 12 مليون جرعة تغطي 6 مليون شخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح "ان بلادنا ستحصل على 20 بالمائة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بما يقدر بـ 12 مليون جرعة تغطي 6 مليون شخص، بالتنسيق مع حلف لقاح كورونا.



ودعا الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المواطنين إلى ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا..مؤكداً ان الوزارة تعمل على عدد من الإجراءات لزيادة الوعي الصحي والتثقيف وزيادة الإجراءات في أماكن العمل والمساجد والاماكن العامة والوزارات والمستشفيات.

واشار وزير الصحة، الى أن هناك قرار سابق يقضي بعدم دخول اي مسافر من خلال المنافذ المختلفة مالم يكن لديه فحص pcr يؤكد خلوه من الفيروس..مؤكداً أن الجاهزية رفعت والاستعدادات اتخذت في أكثر من عشرين مركزا للعزل التي عملنا على إعادة تأهيلها وتجهيزها وتقييمها وتغطية النقص فيها، إضافة الى تفعيل عمل فرق الترصد الوبائي.

وذكر ان الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، إجازت اللقاح الاسترانيزكا، بعد سلسلة من الإجراءات، حيث استكملت التصريحات اللازمة للدفعة الاولى من لقاح كورونا المقدرة ب ٣٦٠ الف جرعة تكفى لـ ١٨٠ الف مواطن، حيث ستعطى الاولوية فيها للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن، الأمر الذي يمكن الوزارة من تنفيذ حملة للتحصين ستستهدف اولا العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الأكثر عرضه للإصابة تليها دفعات أخرى سيعمل لها خطة متكامله لتغطية المحتاجين للقاح

وجدد وزير الصحة الدعوة إلى تفعيل الجوانب الاعلامية والتثقيفية والعمل على التشبيك المجتمعي من خلال ائمة وخطباء المساجد والمدارس والكليات والشخصيات المؤثرة في المجتمع لانجاح حملة التحصين.