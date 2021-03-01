شكرا لبحثكم عن خبر متضررون من أعمال نهب للأراضي بلحج يصدرون بيانا توضيحيا ويطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل(وثائق) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدر ورثة محمد سعيد صالح وجمعية عتيرة الزراعية وملاك الأراضي المجاورة بيانا تحذيريا حول ما يقوم به المدعو/ منير ماطر الصبيحي وعبده صالح عطري ومتنفذي الأرضي من اعتداءات واستحداثات على أرض الدولة المصروفة بعقود رسمية من مكتب الزراعة م/لحج مند بداية التسعينات والواقعة في منطقة شمال الوهط (أسفل عابرين الصغرى وعتيره)، حيث قاموا بالاعتداء على الأرض وإنزال شيولات تحت حماية أطقم مسلحة لا تتبع أي جهة رسمية.

وبحسب البيان فقد سبق لمكتب الأراضي فرع لحج أن وجه خطابا رسميا للمحافظ بتاريخ 30/12/2020م حول اعتداء منير ماطر على أراضي الدولة المصروفة للمواطنين ومنهم ورثة محمد سعيد، ليعقب المحافظ بتوجيه لمدير الأمن بالمحافظة بوقف الاعتداء وبضبط المعتدين، وقد خرجت قوة أمنية تابعة لأمن لحج كتيبة الطوارئ إلى موقع الاعتداء لحماية أراضي الدولة تنفيذ للتوجيهات إلا أن المدعو منير ماطر ومن معه من المتنفذين قاموا باعتراض الحملة وأخذ توجيهات المحافظ من قائد الحملة وتمزيقها ورفض إيقاف العمل مستغلين الأوضاع التي تمر بها البلاد والمحافظة خاصة؛ لممارسة الاستيلاء بقوة السلاح والاطقم على أراضي الدولة المصروفه بعقود رسمية.

وأشار البيان إلى وجود توجيهات سابقة من قبل رئيس نيابة الأموال 7-10-2020م بوقف الاعتداء والاستحداث ولكنها لم تنفد من قبل الجهات الأمنية المتمثلة بقسم شرطة تبن والوهط.

كما ولفت البيان إلى وجود مذكرة حديثة صادرة عن مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج المهندس خلدون علي محمد يطالب فيها محافظ لحج اللواء احمد التركي بوقف الاعتداء على أراضي الدولة من قبل المدعو منير ماطر بمنطقة شمال الوهط

وجاء في المذكرة الموجهة للمحافظ والمؤرخة بتاريخ 24 فبراير 2021، أن المدعو منير ماطر ما زال مستمر بالاعتداء على أراضي الدولة بمنطقة شمال الوهط وبمساحة 500 فدان، وشرع بعمل أسوام ترابية ومسحها بالشيولات، رغم التوجيهات السابقة من قبل المحافظ بوقف الاعتداء على أراضي الدولة وتوجيه مدير الأمن بتوقيفه.

وأشار المهندس خلدون في مذكرته المرفوعة للمحافظ التركي أن المدعو منير ماطر مستمر في الاعتداء على الأرض دون أي اعتبار للتوجيهات الحكومية الصادرة بوقفه.

ودعا المحافظ للتوجيه بضبط المدعو منير ماطر وتوقيف الاعتداء على أراضي الدولة وإزالة الاستحداث التي قام بها.

وناشد ورثة محمد سعيد صالح وجمعية عتيرة الزراعية وملاك الأراضي المجاورة في بيانهم الجهات الأمنية والقضائية ممثلة بمعالي وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، والنائب العام ومحافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد تركي ورئيس النيابة باتخاذ الإجراءات الصارمة لوقف الاعتداءات والاستحداثات مع ضبط المعتدين ووقفهم عن العبث بوحدة الجوار بالمحافظة وإحالتهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل.

وتابعوا بالقول "مع تأكيدنا نحن ملاك أراضي مجموعة محمد سعيد صالح وجمعية عتيرة الزراعية امتلاكنا للوثائق القانونية المؤكدة ملكيتنا للأراضي الزراعية والمصروفة بعقود من مكتب الزراعة م/لحج منذ عام 93 وموثقة بالسجل العقاري ودون إي منازعة وهي مزرعة قائمة بأشجار مع الآبار الارتوازية والسكن الشخصي.

محذرين رجال المال والتجار الذين قاموا بالنزول مع المدعو منير ماطر صباح يوم الخميس الموافق 25/2/2021م وهم مجموعة من مركز السنة بالفيوش ومن ضمنهم (عبدالرزاق اليافعي ونبيل القعيطي والمرفدي ) وغيرهم من التجار لغرض معاينة الأرض وتقسيمها كمخطط للمرحلة الأولى وبيعها دون وجه حق.

وجدد ورثة محمد سعيد صالح وجمعية عتيرة الزراعية وملاك الأراضي المجاورة تحذيرهم رجال المال والتجار من التعامل مع المدعو منير ماطر وعدم إقامة إي تصرف من بيع وشراء بالأرض وغيرها حتى لا يكونوا ضحية وعرضة لكوارث لا تحمد عقباها.

واعتبروا التحذير بمثابة إخلاء مسؤولية تجاه أي حقوق تنشأ عن التصرفات غير القانونية مع المدعو منير ماطر وعبده صالح العطري