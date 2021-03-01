مذيع قناه الجزيره يسخر من حزب القات الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال السياسي العربي والمذيع في قناة الجزيرة الدكتور فيصل القاسم لو انتصر الحوثيين ادوات ايران في اليمن ماذا سيحققه حزب القات اكثر مما حققه حزب المخدرات في لبنان واشارفيصل القاسم الى الدور التخريبي للمليشيا التابعة لأيران في الشرق الاوسط وقال في تغريده على تويتر :بيروت صارت أكبر مزبلة في الشرق الأوسط ولبنان بالحضيض وليتره برخص التراب.اما بغداد فقد غدت أوسخ عاصمة في العالم بشهادة دولية. وسكان دمشق يبحثون عن طعامهم في حاويات الزبالة واختتم تغريدته ساخرا "يا للمقاومة"

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