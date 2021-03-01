لجنة مكافحة الأوبئة بساحل حضرموت تناقش مستجدات الموجه الثانية لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بساحل حضرموت في اجتماعها ، اليوم، برئاسة وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش العليي، المستجدات الطارئة فيما يتعلق بالموجة الثانية من فيروس كورونا وخطة العمل المقترحة لمجابهتها والاطلاع على الوضع الوبائي الراهن.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور أحمد باصريح ،والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي والمسؤولون في مكاتب الصحة العامة والسكان والمالية وهيئة ابن سينأ ومستشفى الشهيد رياض الجريري للحميات وإدارة الترصد الوبائي، إلى استعدادات وإجراءات الجهات ذات العلاقة تجاه هذه المستجدات ورفع كفاءة المرافق الصحية ومراكز العزل لمواجهة هذه الجائحة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشددت اللجنة، على توحيد الامكانات البشرية والفنية ووضع المقترحات العملية لمجابهة الجائحة..داعية المواطنين إلى التعاون مع فرق الاستجابة الطارئة والالتزام بالإرشادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وحشد الجهود وخاصة في رفع التوعية المجتمعية بمخاطر فيروس كورونا.