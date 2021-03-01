السفير الدعيس يبحث مع وزير الخارجية اللبناني مستجدات الأوضاع ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى بيروت عبدالله الدعيس، اليوم، مع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، مستجدات وتطورات الاوضاع في اليمن.



وأشاد السفير الدعيس بمواقف لبنان الداعمة للحكومة اليمنية في المحافل الدولية..مستعرضاً الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، والتي كان اخرها استهداف المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ البالستية.

وقال السفير الدعيس "رغم مبادرة إدارة الرئيس الأمريكي بايدن برفع المليشيا من قائمة الإرهاب لأسباب إنسانية، لكن مليشيا الحوثي ردت على هذه المبادرة بعدوانها على مأرب وإطلاق عشرات الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين وزجت بمئات الأطفال في معارك عبثية."

وأعرب السفير الدعيس، عن مطالبة الحكومة اليمنية من الدول الشقيقة والصديقة إدانة مثل هذه الأعمال العدوانية الإرهابية الغاشمية.

بدوره أكد الوزير اللبناني، موقف الحكومة اللبنانية الداعم لليمن وقال "نحن مع الحكومة اليمنية ومع الشعب اليمني وضد استهداف المدنيين ومع السلام ".