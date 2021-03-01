بن مبارك يؤكد على اهمية التعاون مع الاكاديمية البحرينية في تدريب وتأهيل الدبلوماسيين اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وكيل وزارة الخارجية البحريني للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله آل خليفة ومعه المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية الدكتورة الشيخة منيرة آل خليفة، اليوم، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له.



واطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، على اعمال الاكاديمية وانجازاته وبرامجه التدريبية والتأهيلية للدبلوماسيين ومرافقها من المكتبه والقاعات الدراسية والأساليب التعليمية التي تقدم للمتدربين.

واستعرضت المدير التنفيذي للأكاديمية، شرحاً مفصلاً حول الدورات والبرامج التي تقدمها الأكاديمية لتأهيل وتدريب الدبلوماسيين وصقل مهاراتهم الدبلوماسية والإدارية..مبدية استعدادها التعاون الأكاديمي بين وزارتي خارجية البلدين في تأهيل وتدريب الدبلوماسيين اليمنيين.

واشاد بن مبارك بالدور الهام الذي تقوم به الاكاديمية الدبلوماسية في تأهيل وتدريب الدبلوماسيين في صقل مهاراتهم وقدراتهم..مؤكداً على اهمية التعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك في تدريب وتأهيل الدبلوماسيين المبتدئين ورفع كفاءة الكادر الدبلوماسي اليمني.

رافق وزير الخارجية في الزيارة سفير بلادنا لدى البحرين الدكتور علي حسن الاحمدي.