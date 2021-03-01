اجتماع يناقش تقارير مستوى أداء المكاتب الايرادية بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية تريم محافظة حضرموت في اجتماعه، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، تقارير عن مستوى أداء المكاتب الايرادية بالمديرية .



واستعرض الاجتماع بحضور مدير عام مديرية تريم خالد هويدي، تقارير عن مستوى تحصيل الموارد المالية للعام 2020م ، وكذا آلية تحصيل الضرائب وتطوير الأداء للتحصيل الضريبي ، وتنفيذ الربط في مجال تحصيل الايرادات الزكوية للعام 2020م .

وفي الاجتماع، أشار وكيل المحافظة المساعد الى أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا في ظل تسجيل اصابات جديدة ووفيات بالفايروس في مديريات الوادي والصحراء..داعياً الى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الارتقاء بالخدمات وتحسين أداءها لمواكبة متطلبات المرحلة واحتياجاتها وتسخير الامكانيات المتاحة لخدمة المواطنين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.