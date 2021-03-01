شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طبيب بفيروس كورونا في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلن في مدينة تعز، عن وفاة طبيب في مركز العزل الخاص بكورونا.



وقالت مصادر طبية، إن الدكتور غسان عبدالله عبدالوهاب توفي، السبت، متأثراً بإصابته بالڤايروس في موجته الثانية.

وارتفعت أعداد الإصابة بڤايروس كورونا في مدينة تعز إلى 16 حالة إصابة.

وكان المختبر المركزي قد سجل أولى الإصابات بالڤايروس يوم السبت قبل الماضي، لمواطن قادم من محافظة صنعاء. وبحسب مكتب الصحة في المحافظة، فإن فرق الاستجابة السريعة ما زالت تتعقب المخالطين لأخذ العينات وإجراء الفحوصات، من أجل محاصرة الوباء ومنعه من الانتشار