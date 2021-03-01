قتلى وجرحى حوثيون برصاص "المشتركة" داخل مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية مصرعهم وجرح آخرون، على يد القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري أفاد أنه تم رصد وصول تعزيزات للمليشيات تزامناً مع تحركات مكثفة لعناصرها في قطاع شارع الخمسين، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين الأحياء السكنية المحررة تعاملت بحزم مع مخططات المليشيات التابعة لإيران وأحبطتها.

كما أكد تكبد المليشيات خسائر بشرية وإجبار التعزيزات على الفرار مذعورين، شمالاً بين منازل المواطنين