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قتلى وجرحى حوثيون برصاص "المشتركة" داخل مدينة الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

قتلى وجرحى حوثيون برصاص

الخليج 365 ـ الحديدة

لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية مصرعهم وجرح آخرون، على يد القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري أفاد أنه تم رصد وصول تعزيزات للمليشيات تزامناً مع تحركات مكثفة لعناصرها في قطاع شارع الخمسين، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين الأحياء السكنية المحررة تعاملت بحزم مع مخططات المليشيات التابعة لإيران وأحبطتها.

كما أكد تكبد المليشيات خسائر بشرية وإجبار التعزيزات على الفرار مذعورين، شمالاً بين منازل المواطنين

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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