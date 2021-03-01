إحراق جوازات حضرموت والحراس راقدين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مجهولون على إضرام النار في أرشيف خاص بفرع مكتب عام مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة المكلا بحضرموت.

وبحسب مصادر عاملة، فإن الحريق طال الأرشيف بالكامل، دون الوصول إلى فاعليه، ومعرفة دوافعه.

وطبقا للمصادر، فإن الحريق تم بوجود الحراسة، التي كانت تغط في النوم.

ويحوي الأرشيف على وثائق، بينها جوزات سفر وكذا ما يزيد عن مائة ألف ملف.

وشرعت السلطات في تحقيق لمعرفة الأطراف المدبرة للحادثة ودوافعها.