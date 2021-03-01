ضبط مطلوب أمنيا يتجسس لصالح الحوثي في مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - نجحت قوات أمنية بمأرب في الإطاحة بخلية حوثية وذلك بعد يوم واحد من تعيين قائد جديد لقوات الأمن الخاصة.
مصادر أمنية، أوضحت لـ" بوابتي" أن من بين أعضاء الخلية الإرهابية، قيادي مطلوب أمني للسلطات منذ العام 2015.
ولمرات عدة أعلنت السلطات القبض على خلايا نائمة تابعة لجماعة الحوثي، بين أعضاءها نساء تستغلهم، في زرع الألغام والعبوات الناسفة واستهداف عناصر الجيش وقوات الأمن الحكومية.
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