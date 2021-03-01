شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تطالب بتخصيص 3.85 مليار دولار لاحتياجات اليمن الإنسانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت الأمم المتحدة، الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليار دولار، لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن في عام 2021.

وجاء في بيان صحفي للمنظمة الدولية، نشر اليوم الاثنين في جنيف قبيل انعقاد مؤتمر وزاري لجمع التبرعات لليمن، أن الأمم المتحدة تتوقع خلال هذا العام، تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية، لـ16 مليون يمني، لمنع انتشار واسع للجوع في هذه الدولة.

وشدد البيان، على أن ثلثي سكان اليمن، بحاجة للمساعدات، لكي يتمكنوا من الصمود والبقاء على قيد الحياة. وذكر أن حوالي نصف أطفال البلاد دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد يموت 400 ألف منهم في حال عدم توفر العلاج العاجل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال تعليقه على عقد المؤتمر: "بالنسبة لمعظم الناس، أصبحت الحياة في اليمن الآن لا تطاق. الأطفال في اليمن، يعانون بشكل خاص من ظروف جهنمية".

وأضاف غوتيريش: "الحرب تبتلع جيلا كاملا من اليمنيين. يجب أن نضع حدا لذلك، والبدء في التعامل مع تداعياتها الهائلة على الفور".

وتشارك أكثر من 100 دولة على المستوى الوزاري، في الفعالية الدولية لجمع التبرعات لليمن التي تعقد الاثنين. وتشرف على تنظيم اللقاء الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

المصدر: تاس