مشروع مسام ينزع 1428 لغماً حوثياً في رابع أسابيع فبراير 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، الاثنين، نزع ألف و428 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الرابع من فبراير الجاري.



وقالت غرفة عمليات المشروع، في تغريدات على تويتر، إن الفرق الهندسية نزعت منذ يوم بداية شهر فبراير ولغاية 26 منه، 5915 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضافت إنها "تمكنت خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري من تطهير 261865 مترا مربعا من الأراضي اليمنية".

وتنوعت الألغام الحوثية المنزوعة بين مضادة للدروع ومضادة للأفراد وعبوات ناسفة وذخائر لم تنفجر، وفق "مسام"