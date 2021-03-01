شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تفتح نيرانها على أحياء حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوبي الحديدة، تزامناً مع إطلاق طائرات استطلاع فوق المديرية ذاتها.



وأفادت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة هستيرية صوب منازل المواطنين مما خلف خوفاً ورعباً في أوساط الأهالي العُزّل القاطنين في منازلهم لا سيما الأطفال والنساء.

في غضون ذلك، ذكر مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة رصدت تحليق 3 طائرات استطلاع لمليشيات الحوثي في سماء حيس، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

يذكر أن 14 مدنياً استشهدوا فيما جرح 35 آخرون بنيران مليشيات الحوثي بالساحل الغربي، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري