إسقاط طائرة مسيّرة حوثية مفخخة في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365 ـ الجوف

قال مصدر عسكري في القوات الحكومية، إن دفاعاتهم الجوية اعترضت ودمّرت، الأحد، طائرة مسيّرة "مفخخة"، في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة "مفخخة" لمليشيا الحوثي الإرهابية في سماء جبهة النضود، شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وأفاد المصدر أن المليشيا أطلقتها نحو مواقع تتمركز فيها وحداتهم العسكرية في ذات الجبهة.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إسقاط طائرة مماثلة في ذات الجبهة، و5 أخرى اطلقتها باتجاه مأرب والضالع، فضلاً عن 6 مسيرات باتجاه مناطق سكنية ومنشآت حيوية داخل السعودية