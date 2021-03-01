مواجهات عنيفة في صرواح بمأرب بعد دفع الحوثيين تعزيزات بشرية كبيرة من صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تجددت مواجهات عنيفة، في الساعة الاولى من يوم الاثنين 1 مارس/ آذار 2021م، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في عدّة جبهات بمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



وبحسب مصدر عسكري، تخوض القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا في جبهات صرواح، بمختلف الاسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.

واكد المصدر ان المواجهات في اشدها بعد استقدام المليشيا تعزيزات بشرية كبيرة من جبهتي الحدود والبقع بمحافظة صعدة.

إلى ذلك، دكت وحدة المدفعية ‏بعدد من القذائف تحصينات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في منطقة الهيال تحت جبال البلق "وهي سلسلة جبلية تمتد من مديرية صرواح وحتى تخوم سد مأرب"، وقتلت وجرحت العشرات من عناصرها.

بالتزامن، احتدمت المواجهات في جبهة العبدية، جنوبي المحافظة، بعد محاولة مجاميع حوثية التسلل نحو مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية والمقاومة

واسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين واحراق احدى آلياتهم العسكرية