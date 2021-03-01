شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتوا أسرى في قبضة الجيش اليمني والمقاومة وأبناء القبائل خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.



وبين في تصريح لوكالة الأنباء "سبأ" أن من بين أسرى الميليشيا الحوثية الإرهابية عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.

وأوضح الإرياني أن أسرى الميليشيا الإرهابية كشفوا للجيش اليمني عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه نفذت بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا,شملت أطفال القبائل لإشراكهم في جبهات القتال