شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على دلالات زياره المجلس الانتقالي لموسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الشيخ مسرور شايف سيف ماطر نائب رئيس الهيئة التنفيذية لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الملاح ردفان بمحافظة لحج دلالات زياره المجلس الانتقالي لموسكو.



وقال إن دلالات زياره الانتقالي هو لشرح مواقف الانتقالي تجاه اتفاقية الرياض وتوضيح الخروقات التي تحدث من قبل الشرعيه والعراقيل التي تتخذها لعرقلة تنفيذ اتفاقيه الرياض وايضآ توطيد علاقه المجلس مع دوله روسيا وفتح قنصليات في كلآ من عدن وروسيا ووقوفها إلى جانب القضية الجنوبية لكونها كانت حليف استراتيجي قبل الوحدة.