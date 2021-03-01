شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الوضع في ردفان وسير المعارك بمحافظة لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الشيخ مسرور شايف سيف ماطر نائب رئيس الهيئة التنفيذية لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الملاح ردفان بمحافظة لحج عن الوضع في ردفان وسير المعارك.



وقال في تصريحات في هذا الجانب وفقآ لاتفاقيه الرياض بضرورة سحب القوات ودمج قوات الانتقالي مع قوات الشرعية إلا أنه من المؤسف بأن هذا الشق من الاتفاق نفذ من طرف واحد وهو المجلس الانتقالي وبقيت قوات الشرعية الاخوانية تقوم بتحشيد على اقتحام العاصمه عدن بدلآ من أن تقوم بنقل قواتها إلى المحافظات الغير محررة في خط التماس لمواجهة قوات الحوثي وتحشد قواتها إلى الهجوم على العاصمه عدن ٠