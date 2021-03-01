شكرا لبحثكم عن خبر الانتهاء من إصلاح أنبوب مياه يغذي 3 مديريات في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بمتابعة وإشراف م. محمد باخبيره مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن، انهى كوادر وفنيون من المنطقة الاولى والثانية بمؤسسة المياه قبل قليل العمل.

وتم انهاء العمل وإصلاح خط المياه بحضور م. ناظم الكولي مدير المنطقة الأولى وم. بلال مدير المنطقة الثانية ، حيث تم إستبدال خط مياه بطول ٤ متر مع إستبدال 2 صاندات تربط خط المياه 24 هنش ، ويغذي 3 مديريات التواهي - صيرة- المعلا، ويقع بالقرب من الولآت التي تغذي سكان تلك المديريات، ويبعد 150 متر، عن محطة الضخ المركزية في داخل منطقة البرزخ - جبل حديد مديرية خورمكسر.

وقال مصدر في مؤسسة المياه انه وبسبب ارتفاع نسبة الملوحة والرطوبة في الموقع لقربه من البحر، تآكلت الصنادات والربلات الداخلية وتسبب في تسرب المياه المغذية لخزان جبل حديد، ويعود الخط في الخدمة إلى ثمانينات القرن الماضي .

وتعاني مؤسسة المياه والصرف الصحي من تهالك في البنية التحتية لقدمها وايضا ضعف وشحة في المواد الفنية للعمل، وبحاجة لتدخل مركزي بعمل مشروعات إستراتيجية.

واشار المصدر انه سيتم بمشيئة الله ضخ المياه الى مديريتي كريتر والمعلا الليلة ان شاء الله، عقب توقف دام اكثر من يوم.