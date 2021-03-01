شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة إماراتية تسلط الضوء على مستجدات المعارك في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - البيان:

أحبطت القوات المشتركة هجوماً كبيراً لميليشيا الحوثي غربي محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل المئات من عناصر الميليشيا وتدمير تعزيزاتها في جبهة الكسارة.

وذكرت مصادر عسكرية لـ البيان، أن القوات المشتركة خاضت مواجهة مع ميليشيا الحوثي استمرت أكثر من 18 ساعة في جبهات غربي وشمال غربي مأرب، لاسيّما في جبهتي مرتفعات البلق في مديرية صرواح وجبهة الكسارة في شمال المديرية، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية حيث لقي المئات من عناصر الميليشيا مصرعهم، فيما خسرت القوات المشتركة نحو ستين جندياً بينهم ثلاثة من القادة.

ووفق المصادر، فإن القوات المشتركة حررت مرتفعات البلق المجاورة لجبهة الزور وهي المرتفعات المطلة على وادي ذنه وسد مأرب، بعد مواجهات وصفت بأنها إحدى أعنف المعارك، والتي أسفرت عن دحر الميليشيا واستعادة السيطرة الكاملة على المرتفعات الاستراتيجية. وأوضحت المصادر، أن مدفعية القوات المشتركة، دمرت عربة مدرعة وطقمين يحملان تعزيزات للميليشيا الإرهابية في جبهة الكسارة غربي مأرب، ومصرع كل من كانوا على متنها. في الأثناء، تستمر القوات المشتركة المسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف، خوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال المختلفة، تكبّدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقل عن مصدر عسكري تأكيده، أن المعارك التي خاضتها القوات المشتركة خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى.

