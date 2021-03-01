شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو..مشاهد توثق استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين بصرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وثقت مشاهد مصورة استمرار مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في الإستهداف المتعمد للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النزوح في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بالصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية والهاون، دون اكتراث بحياة مئات الآلاف من سكان تلك المناطق والنازحين إليها من مختلف المحافظات اليمنية.

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