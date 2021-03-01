شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع أعنف المواجهات في جبهة صرواح عقب استقدام الحوثيين تعزيزات كبيرة من صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية خلالالساعة الاولى من فجر اليوم الاثنين عدّة جبهات بمحافظة مأرب.

ووفقا لمصادر عسكرية تخوض قوات الجيش مسنودة من المقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا في جبهات صرواح، بمختلف الاسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.

واكد المصدر ان المواجهات في اشدها بعد استقدام المليشيا تعزيزات بشرية كبيرة من جبهتي الحدود والبقع بمحافظة صعدة.

إلى ذلك، دكت وحدة المدفعية ‏بعدد من القذائف تحصينات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في منطقة الهيال تحت جبال البلق "وهي سلسلة جبلية تمتد من مديرية صرواح وحتى تخوم سد مأرب"، وقتلت وجرحت العشرات من عناصرها.

بالتزامن، احتدمت المواجهات في جبهة العبدية، جنوبي المحافظة، بعد محاولة مجاميع حوثية التسلل نحو مواقع تتمركز فيها قوات الجيش والمقاومة.

واسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين واحراق احدى آلياتهم العسكرية.