عاجل: قوات الجيش تحقق تقدما خارقا في الجبهة الجنوبية وتستعيد جميع المواقع غرب بحيرة سد مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - حققت قوات الجيش المسنودة برجال القبائل والمقاومة تقدما خارقا في الجبهة الجنوبية الغربية من مدينة مأرب. وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش أستعادة جميع المواقع التي سقطت بقبضة الحوثيين شمالي وغرب بحيرة سد مأرب، في انتكاسة مبكرة لميليشيا الحوثي المتحالفة مع ايران.

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