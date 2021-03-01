شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..الحوثي يشعل جدلا واسعا بتغريدة من "ثلاثة أحرف" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار القيادي في مليشيا الحوثي محمد علي الحوثي،اليوم، حيرة متابعيه على موقع تويتر بعدما غرد بثلاث حروف منفصلة.



وكتب الحوثي في تغريدته "م س ق"، ما فجر الجدل، وفتح الباب أمام تأويلات المغردين التي كان في القلب منها محافظة مأرب التي تشهد معارك ضارية الجيش الوطني ومليشيا الحوثي .

وكتب أحد المتابعين مفسرا أحرف الحوثي "مأرب سقطت"، في حين كتب آخر "مأرب سنعود قريبا"، وعلق ثالث "معركة الساحل قربت".



وكتب أحد المغردين ساخرا من تغريدة محمد علي تأويلا للحروف الثلاثة :"من سرق قاتي" فيما سخر آخر بالقول :"محمد علي سارق قات" .



وتصاعد القتال بين الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في محافظة مأرب شرقي البلاد، عقب إطلاق الجماعة في السابع من فبراير/شباط الجاري، حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في اليمن حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.