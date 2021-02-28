وزير الخارجية يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع الانسانية ومعاناة النازحين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مساء اليوم اتصالا هاتفيا من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية والاغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.



بحثا خلاله ترتيبات مؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر انعقاده يوم غد الاثنين، وشكر بن مبارك لوكوك وفريقه على الجهود الصادقة والسعي الحثيث لإنجاح هذا المؤتمر الحيوي بالنسبة لليمن، كما ناقشا الأوضاع الانسانية المتدهورة ومعاناة النازحين في محافظة مأرب على أثر التصعيد الحوثي المستمر.

ودعا وزير الخارجية الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الملايين من النازحين الذين وجدوا مارب ملاذا آمنا لهم هربا من بطش وعنف المليشيات الحوثية، وحذر من أن استمرار العنف الحوثي سيولد أزمة إنسانية مركبة لن يكون بمقدور المجتمع الدولي مواجهتها، مشددا على ضرورة رفع مستوى التدخلات الإنسانية في المحافظة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للنازحين.

إلى ذلك، حذر وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من خطورة تفاقم الأوضاع في محافظة مأرب على اثر الهجمات الحوثية وما يتعرض له النازحون من مخاطر، داعيا إلى إنهاء تلك الهجمات وإتاحة الفرصة لجهود مواجهة الآزمة الإنسانية وسوء التغذية والمجاعة التي تهدد مئات الألاف من اليمنيين.