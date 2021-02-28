شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم المبرزات في المسابقات السنوية للنشاطات المدرسية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرم مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت اليوم، المبرزات بالمسابقات الختامية السنوية للنشاطاتِ المدرسية اللاصفية " بنات" للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020-2021م، والمعرض السنوي للوسائل التعليمية، والبطولة المدرسية للتايكواندو.



واكد مدير مكتب التربية بحضرموت جمال عبدون، على أهمية المسابقة التي تأتي ضمن خطة الأنشطة اللاصفية في فصلها الثاني، مشيرا الى ان المسابقة تضمنت فعاليات متنوعة شملت المسابقات المنهجية والثقافة العامة وحفظ القرآن الكريم والمسرح والألعاب الرياضية، بمشاركة ستة آلاف مشارك، فيما بلغ عدد اللجان التحكيمية مائة وخمسين أشرفت على تحكيم واحد وثلاثين نشاطاً تنافسياً.