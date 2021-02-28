عدن.. احتجاجات غاضبة تنديدًا بتردي الخدمات وتهاوي أسعار العملة 

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، احتجاجات غاضبة؛ تنديدا بتردي الخدمات العامة، وتهاوي أسعار العملة، مقابل العملات الأجنية.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن العشرات من الشباب نظموا تظاهرات متفرقة، وقاموا بقطع الطرق الرئيسية في شوارع مدينة عدن، وأحرقوا الإطارات؛ تنديدا بانقطاع الخدمات الأساسية، وانعدام المشتقات النفطية، وانهيار سعر العملة.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه سعر العملة إلى 900 ريال للدولار الواحد، وسط صمت حكومي مريب.

ومنذ وصول الحكومة إلى عدن نهاية ديسمبر الماضي، لم تقم بأي اجراءات حقيقية تسهم في الحد من انهيار العملة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.