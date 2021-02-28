الارياني: مئات الحوثيين سقطوا اسرى في المواجهات الدائرة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان المئات من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران سقطوا في قبضة ابطال الجيش الوطني والمقاومة وابناء القبائل الشرفاء خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.



وأوضح، ان من اسرى المليشيا الحوثية الذين سقطوا خلال الدائرة في محافظة مارب عشرات الأطفال الذين تم الدفع بهم في خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.

وأشار الارياني إلى أن أسرى مليشيا الحوثي كشفوا لابطال الجيش عن عمليات تجنيد بالقوة والاكراه تنفذها المليشيا في مناطق سيطرتها، واقتيادها أبناء القبائل والاطفال من قراهم ومنازلهم إلى جبهات القتال تحت مزاعم مقاتلة الامريكيين والبريطانيين في مدينة مارب، لكنهم فوجئوا عندما لم يجدوا غير إخوتهم اليمنيين.

ونوهالى ان مليشيا الحوثي الارهابية التي افشلت مشاورات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الأخيرة، والتي كان من المقرر أن تنتهي بتبادل مئات الاسرى والمختطفين من الجانبين، تلقي بالمئات الآخرين من عناصرها في هجمات انتحارية بمختلف جبهات مأرب غير آبهة بمصيرهم ليقعوا بين قتيل وجريح واسير.