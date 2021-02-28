مناقشة التدخلات الأنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع فريق اللجنة الدولية للصليب الاحمر في المحافظة التدخلات الانسانية للجنة بمأرب خلال الفترة القادمة.



وتطرق رئيس واعضاء الفريق الى المشاريع الانسانية التي تنفذها اللجنة في محافظة مأرب وفي مقدمتها تقديم المساعدات الانسانية العذائية والإيوائية للنازحين.

واستعرض الفريق الترتيبات النهائية لافتتاح مكتب اللجنة في مدينة مأرب وخطته عمل المكتب خلال الفترة القادمة وأبرز انشطته ومشاريعه في المجالات الإغاثية والإيوائية والمياه والإصحاح البيئي وحماية الاطفال ودعم القطاع الصحي بالمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي اللقاء أوضح وكيل محافظة مأرب أهمية افتتاح لجنة الصليب الاحمر لمكتبها في محافظة مأرب وأكد أن هذه الخطوة ستسهل عمل اللجنة وستمكنها من تنفيذ مهامها الاغاثية والانسانية في المحافظة دون الرضوخ للقيود التي تضعها المليشيات الحوثية على المنظمات الدولية العاملة من مناطق سيطرتها

وأكد أن مدينة مأرب كانت وستظل هي الخيار الأمثل للمنظمات الدولية لمزلولة عملها منها ،لما تنعم به المدينة من أمن واستقرار تسمح للمنظمات بتنفيذ مشاريعها وانشطتها في بيئة عمل آمنة تتواجد فيها الدولة وكل مؤسساتها بشكل فعلي .