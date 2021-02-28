مناقشة برامج منظمة رعاية الاطفال بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب رعاية الاطفال بعدن موزيس موجانزا لمناقشة برامج المنظمة بعدن.



وأشار الدكتور الزعوري الى ان اولويات الوزارة للمرحلة القادمة ان الاهتمام وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات الخدمية والمجتمعية والمشاريع التنموية والتركيز على الخدمات الإنسانية التي تعود بالنفع على الفئات المستفيدة كبناء مدرسة او مركز صحي او دعم مشاريع صغيرة منتجة.

كما تطرق وزير الشؤون الاجتماعية الحاجة الملحة لنقل نشاط المراكز الرئيسة للمنظمات الدولية الى العاصمة المؤقتة عدن لتلبية التدخلات الانسانية وتنفيذ مشاريع في الرعاية الاجتماعية لمختلف المحافظات.

من جانبه اوضح مدير مكتب رعاية الاطفال بعدن، ان المنظمة تعمل حالياً في ثلاثة محاور تشمل حماية الطفل والتوعية المجتمعية والدعم النفسي.. معرباً عن تطلعه الى شراكة مستدامة مع الوزارة في ظل التطورات الايجابية والنجاحات التي حققتها خلال فترة قصيرة في توحيد جهود للمنظمات المعنية بحقوق الطفل.