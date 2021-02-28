رئيس مجلس الشورى يعزي في استشهاد قائد القوات الخاصة ورفاقه بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه الذين استشهدوا معه، خلال قيادته لأبطال قوات الامن الخاصة وتصديه لهجمات عنيفة شنتها المليشيات الانقلابية على جبل البلق غربي محافظة مأرب .



واشاد الدكتور بن دغر في البرقية التي بعثها لاسرة وذوي الشهيد، بمناقبه وتضحياته البطولية الجسيمة ورفاقه الأبطال الذين استشهدوا الى جواره وهم يدافعون عن الجمهورية والحرية والديمقراطية والشرعية الدستورية ويتصدون للمشروع الانقلابي الحوثي في محافظة مأرب.

وقال " ان تضحيات الشهداء الابطال ستظل خالدة في أذهان الشعب اليمني وسوف تكتب بأحرف من نور وسيكتب لها النصر باذن الله وسيتم دحر قوى الشر والارهاب مليشيات الحوثي الانقلابية حتى يتم تحرير العاصمة صنعاء.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد وذويه وأسر الشهداء الذين معه، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون.رئيس مجلس الشورى يعزي في استشهاد قائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب البطل العميد عبدالغني شعلان ورفاقه