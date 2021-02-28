رئيس الوزراء يشدد على ضرورة رفع التدخلات الإنسانية للمواطنين والنازحين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة رفع مستوى التدخلات الإنسانية العاجلة للمواطنين والنازحين في محافظة مأرب، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة، بفعل الاعتداءات الإجرامية لمليشيا الحوثي وقصفها لمخيمات النازحين والمناطق المأهولة بالسكان.



ولفت رئيس الوزراء لدى استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن السيد لوران بوكيرا، الى ان الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيين والنازحين في مأرب تستدعي تحرك عاجل من المنظمات الأممية والدولية واتخاذ موقف حازم بعيدا عن الادانات المبهمة.. لافتا الى ان مليشيا الحوثي الانقلابية ومن خلال استهدافها للمدنيين والنازحين تثبت انها مليشيا إجرامية لا تؤمن بالسلام ولا تقيم وزنا لحياة ودماء اليمنيين خدمة لاجندة ومشروع ايران.

وناقش اللقاء، أنشطة برنامج الأغذية العالمي، وأوجه التعاون بين الحكومة والبرنامج خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بما يؤدي الى توفير مزيداً من الدعم ومضاعفة مستوى التنسيق اللازم لتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشاريع ذات الصلة.. حيث قدم ممثل البرنامج تقرير عن التدخلات التي نفذها في اليمن خلال الفترة الماضية والمشاريع الجاري تنفيذها والخطة المستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم جهود البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه وإنجاح مهامه في اليمن .. منوها بالدور الذي يلعبه برنامج الأغذية العالمي في اليمن والحرص المشترك على تعزيز التنسيق خلال الفترة القادمة لزيادة فاعلية اثر التدخلات الإنسانية له، وضمان وصول المساعدات الى مستحقيها.

بدوره أشاد ممثل برنامج الأغذية العالمي، بالتسهيلات والدعم الذي تقدمه الحكومة، ورحب بالشراكة مع الحكومة في تعزيز مستوى الاستفادة من المساعدات الانسانية.. مشيرا الى انهم يتابعون التطورات في مأرب وقلقين من التداعيات الانسانية، وسيعملون مع المنظمات الشريكة لاعتماد حزمة دعم سريعة للمدنيين والنازحين.