معين عبدالملك ينعي إلى الشعب اليمني استشهاد البطل العميد عبدالغني شعلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إلى الشعب اليمني استشهاد البطل المقدام والقائد الجسور العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، ورفاقه الميامين الذين ارتقوا وهم يتقدمون الصفوف في مقارعة مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات مأرب.



واكد رئيس الوزراء في بيان نعي، إن العميد عبدالغني شعلان ورفاقه من أبطال القوات الخاصة، وكل شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب يسطرون بدمائهم عناوين الانتصار الكبير لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.. منوها بمواقف وبطولات القائد شعلان الذي قال ان اسمه ومواقفه ومآثره وبصماته ستبقى نبراسا يلهم الأحرار للسير على نفس الدرب حتى هزيمة فلول الإمامة الكهنوتية العنصرية.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك " لقد كان البطل العميد عبدالغني شعلان قائدا حقيقيا خبرته المناصب التي تقلدها وعرفته ميادين العزة والكرامة منافحا صنديدا ومقاتلا أسطوريا زرع الرعب والخوف في نفوس المليشيات الانقلابية، وهو يدافه باستماته وإخلاص وشجاعة عن النظام الجمهوري وكرامة اليمن وهويتها".

وقدم رئيس الوزراء العزاء لكل ابناء الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية والامنية ولعائلة الشهيد البطل العميد عبدالغني شعلان الذي خسر الوطن برحيله واحداً من خيرة رجاله الشجعان.. مؤكداً ان العزاء لدماء كل شهداء الوطن هو في تحقيق حلمهم الذي قدموا من اجله ارواحهم وهو هزيمة المشروع الإيراني واذنابه من مليشيات الحوثي واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. داعياً الله القدير ان يتغمد الشهيد البطل العميد عبدالغني شعلان وكل شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا.