بدء ورشة تدريبية بعدن لجامعي بيانات الدراسة التقييمية لقدرات المعلم والقيادات التربوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم في محافظة عدن، أعمال الورشة التدريبية لجامعي بيانات الدراسة التقييمية لقدرات المعلم والقيادات التربوية ذات العلاقة التي ينظمها مركز البحوث والتطوير التربوي بالتعاون مع منظمتا رعاية الأطفال وكرييتيف العالمية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .



وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها 12 باحثاً وباحثة من مدارس مديريات محافظات عدن ولحج والضالع، وتستمر اربعة أيام، أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، أهمية الورشة في تحسين وتطوير المهارات في جمع البيانات بشكل واضح ودقيق وشفاف والاستفادة منها في بناء الخطط ووضع الأهداف من قبل المركز .. مشيراً إلى أهمية التأسيس الجديد لنظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، والوقوف إلى جانب مركز البحوث من خلال تفعيل نتائج الأبحاث في الميدان.

وشدد نائب وزير التربية على ضرورة التأهيل والتدريب للمعلمين والمعلمات، والنظر إلى وضعهم المعيشي، مؤكدا أن الوزارة ستسعى مع الحكومة لتوفير كل احتياجاتهم.

بدوره أستعرض رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور عبده غالب العديني، مراحل تأسيس المركز، ودوره في تطوير العمل التربوي. . مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمركز من قبل القيادات التربوية، لما له من أهمية في تقييم وتطوير العملية التعليمية والتربوية في البلاد.