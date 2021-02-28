مفتاح يناقش مع نائب رئيس بعثة الهجرة الدولية مستجدات الوضع الإنساني بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، جون ماكيو، اليوم ، مستجدات الوضع الإنساني في المحافظة في ظل التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي الإنقلابية على أطراف مأرب.



وخلال اللقاء أكد الوكيل مفتاح على ضرورة قيام المنظمات الدولية بدورها الانساني والاغاثي تجاه الالاف النازحين الجدد إلى وصلوا مؤخراً الى مدينة مأرب بعد استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لمخيمات وتجمعات النازحين بمديريات صرواح ومدغل وروغوان.

ودعا مفتاح منظمة الهجرة وكافة المنظمات الدولية إلى مضاعفة جهودها وتكثيف تدخلاتها الطارئة في المجالين الإغاثي والايوائي بما يواكب مستجدات الأوضاع الإنسانية الأخيرة في المحافظة بعد اضطرار الالاف النازحين ممن استهدفت مليشيات الحوثي مخيماتهم في مديرية صرواح إلى النزوح مجدداً الى مدينة مأرب.

من جهته أكد نائب رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، اهتمام المنظمة وشركاء العمل الإنساني في اليمن بمتابعة مستجدات الأوضاع الانسانية بمأرب عن كثب مع استمرار التصعيد العسكري على أطراف مأرب واستمرار استهداف النازحين والمدنيين في المحافظة، مما فاقم من خطورة الوضع الانساني وزاد من تعقيده وضاعف من معاناة النازحين في المحافظة.

وأشار إلى أن منظمة الهجرة تعتبر محافظة مأرب نموذج امثل وبيئة اكثر أمناً لجميع النازحين والمهاجرين الافارقة الذين يصلون الى المحافظة يومياً .