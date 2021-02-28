شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يلتقي ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، عدد من القضايا كالخدمات ودور الأمن في حماية الإنسان وحقوقه الإنسانية والمدنية، وتأثير توقف أعمال القضاء على المجتمع، والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وأوضاع إصلاحية السجن المركزي وغيرها من القضايا.

