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محافظ عدن يلتقي ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، عدد من القضايا كالخدمات ودور الأمن في حماية الإنسان وحقوقه الإنسانية والمدنية، وتأثير توقف أعمال القضاء على المجتمع، والتأثيرات السلبية لجائحة ، وأوضاع إصلاحية السجن المركزي وغيرها من القضايا.

حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي بدر معاون ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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