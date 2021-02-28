الشرجبي يناقش مع باحثين من مركز دولي مشكلة شحة الموارد المائية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مع الباحثين الدكتور محمد القاضي وآدم بارون من مركز الحوار الإنساني في جنيف، إشكالية شحة الموارد المائية في اليمن وعدد من قضايا قطاعي المياه والبيئة.



وتطرق الشرجبي، إلى إشكالية استهلاك مياه المصادر الجوفية في الزراعة، والحفر العشوائي للآبار، وعدم القدرة على التحكم بإدارة المصادر المائية.

وأشار الى أن هناك 7 أحواض من ضمن 14 حوضا مائيا هي أحواض حرجة .. لافتاً إلى أن الدعم الدولي لقطاع المياه تراجع بشكل كبير منذ عام 2015 وتراجع أكثر بعد جائحة كورونا، ما أضعف الطاقة الإنتاجية للمياه الجوفية ذات التكاليف المالية الكبيرة.. مشيرا إلى أن عزوف المواطنين عن سداد رسوم خدمة المياه يزيد من المشكلة.

ولفت الشرجبي، الى عددا من القضايا البيئية المتعلقة بالتغير المناخي.. مشيراً إلى أن الدراسات حول التغيير المناخي في اليمن غير كافية بسبب الوضع الحالي وأن هناك شواهد للتغير المناخي مثل الأمطار التي تسقط في غير مواسمها، وكذلك الفيضانات والسيول والأعاصير التي تحدث كل عام.

وذكر أن الهيئة العامة لحماية البيئة تعمل على إنشاء مركز للإنذار المبكر في سقطرى بتمويل مكتب الأمم المتحدة للبيئة.