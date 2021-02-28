تدشين مشروع الكسوة الشتوية بمحافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد في مدينة تريم، المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية، ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



ويستفيد من مشروع الكسوة الشتوية بوادي وصحراء حضرموت 1300 أسرة بمديريات تريم، السوم، العبر، رماه، ثمود.

ونوه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي وقوف السعودية إلى جانب الشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود للتخفيف من الأعباء على الشعب اليمني.

بدوره اعتبر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام تدخلات المملكة تجسيدا للترابط الأخوي بين الشعبين في ظل الظروف الصعبة للنازحين من مناطق الصراع.